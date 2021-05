Uma delegação enviada pelo Egito deixou Tel Aviv nesta sexta-feira com a rejeição de Israel a "todas as iniciativas de mediação" para uma trégua com as facções palestinas a fim de acabar com a escalada da violência, a pior em sete anos, e impedir uma possível operação terrestre na Faixa de Gaza, segundo disseram à Agência Efe duas fontes de segurança egípcias.

A delegação do Egito, que atua como mediador entre Israel e o movimento islâmico palestino Hamas, deslocou-se ontem a Tel Aviv para se encontrar com autoridades israelenses, que reforçaram sua intenção de realizar uma "ampla operação militar" na Faixa de Gaza antes de chegar a qualquer trégua, detalharam as fontes, que pediram anonimato.