As principais petrolíferas que atuam no Reino Unido previram nesta segunda-feira que a demanda de combustível no país deve voltar ao normal nos próximos dias, após aumentar o receio de escassez devido ao fechamento de alguns postos de gasolina por falta de frete.

Em comunicado conjunto, empresas como BP, Shell e Esso declararam que, como "agora muitos carros estão com mais gasolina que o normal", a demanda foi alterada, mas "deverá voltar ao normal em breve". Isso, segundo as companhias, "aliviará a pressão" nos postos.