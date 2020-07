A cantora Demi Lovato decidiu levar seu ativismo político um passo adiante e anunciou que, a partir desta quarta-feira, os fãs que aderirem às campanhas a favor da ida às urnas para as eleições presidenciais de novembro nos Estados Unidos e contra o racismo e a brutalidade policial poderão ganhar alguns de seus pertences.

"Os recentes acontecimentos em nosso país me deixaram igualmente devastada e inspirada. Eu não ficarei calada, nem tranquila. Junte-se a mim nos esforços pela justiça racial, na ajuda às vítimas da Covid-19 e na preparação para votar, porque precisamos de mudanças mais do que nunca", declarou a artista em um vídeo publicado em sua conta no Instagram.