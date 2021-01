Um dos dois candidatos democratas ao Senado dos Estados Unidos, Raphael Warnock, venceu as eleições de terça-feira na Geórgia, aproximando o partido da possibilidade de assumir o controle da Câmara Alta.

Warnock derrotou a senadora republicana Kelly Loeffler no segundo turno das eleições estaduais, de acordo com projeções dos principais meios de comunicação social do país.