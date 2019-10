O presidente do Comitê de Inteligência da Câmara Baixa dos Estados Unidos, o democrata Adam Schiff, acusou nesta quarta-feira o secretário de Estado, Mike Pompeo, de tentar obstruir a investigação para começar um julgamento político contra o presidente Donald Trump.

"Queremos deixar muito claro que qualquer esforço do secretário, do presidente ou de qualquer outra pessoa para interferir com a capacidade do Congresso de convocar testemunhas relevantes, será considerado como evidencia de obstrução das funções legais do Congresso", disse Schiff em entrevista coletiva no Capitólio junto à presidente da Câmara Baixa, Nancy Pelosi.