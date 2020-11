O Partido Democrata conseguirá assentos suficientes nas eleições desta terça-feira (3) para manter o controle da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos nos próximos dois anos, de acordo com projeções das redes de televisão "NBC News" e "Fox News".

No pleito estão em disputa todas as 435 cadeiras na Câmara, que desde janeiro de 2018 é controlada pelos democratas, com 232 assentos - 197 são do Partido Republicano, do presidente Donald Trump.