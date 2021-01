O candidato democrata Jon Ossoff venceu no estado da Geórgia a disputa por uma cadeira no Senado dos Estados Unidos, conquista que dá ao partido do presidente eleito, Joe Biden, o controle da câmara alta do Congresso.

Segundo as projeções da imprensa americana, Ossoff derrotou o rival republicano, David Perdue, após ter sido confirmada a vitória do companheiro de partido, o pastor Raphael Warnock, sobre a republicana Kelly Loeffler.