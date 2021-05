Cidade do México

EFE Cidade do México 13 mai 2021

EFE/Presidência do México

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, garantiu nesta quinta-feira que "não tem nada a esconder", após ter sido denunciado perante a Organização dos Estados Americanos (OEA) por um candidato a governador de Nuevo León que o acusa de "intervir nas eleições".

"Não temos nada a esconder. Estamos lutando pela democracia, queremos a transformação do país e somos contra a corrupção. Qualquer organização pode vir, as portas estão abertas para eles", disse o presidente, durante entrevista coletiva no Palácio Nacional.