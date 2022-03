O Ministério da Defesa da Rússia anunciou nesta sexta-feira que as Forças Armadas do país destruíram, com mísseis de cruzeiro de alta precisão lançados do mar, o maior depósito de combustível na região central da Ucrânia, que era utilizado para abastecer as tropas de Kiev.

Em relatório militar emitido diariamente pela manhã, a pasta indicou, além disso, que as tropas russas avançaram outros quatro quilômetros durante a noite e conseguiram tomar cinco localidades nos arredores de Donetsk.