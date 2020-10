2 out 2020

EFE Edimburgo (Reino Unido) 2 out 2020

A deputada do Partido Nacional Escocês (SNP, sigla em inglês) no Parlamento do Reino Unido, Margaret Ferrier, enfrenta nesta sexta-feira uma grande pressão para renunciar, após ter sido revelado que ela viajou de trem de Londres a Glasgow, mesmo sabendo que tinha testado positivo para Covid-19.

A direção do SNP a expulsou da bancada parlamentar, mas a decisão de deixar o cargo é dela.