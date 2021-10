O deputado David Amess, do Partido Conservador do Reino Unido, morreu nesta sexta-feira, depois de ser esfaqueado enquanto conversava com o público no condado de Essex, no sudeste da Inglaterra.

Um suspeito de ter cometido o crime foi preso, depois de ter atingido o parlamentar em uma igreja localizada na cidade de Leigh-on-Sea, local onde Amess, semanalmente, atendia os eleitores.