O deputado democrata Eric Swalwell, parte da acusação no segundo julgamento político contra Donald Trump, entrou nesta sexta-feira com um processo na justiça dos Estados Unidos contra o ex-presidente do país e várias outras pessoas, por terrorismo e incitação pela invasão do Capitólio, ocorrida em 6 de janeiro.

O representante da Califórnia apresentou a ação em um tribunal do Distrito de Columbia, contra o antecessor de Joe Biden, e também citou Donald Trump Jr., o advogado do antigo chefe de governo, Rudy Giuliani, e contra o parlamentar republicano pelo estado do Alabama Mo Brooks, que fez parte dos esforços para revogar os resultados das eleições de novembro.