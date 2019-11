O deputado italiano Flavio di Muro, da Liga Norte, aproveitou nesta quinta-feira sua intervenção durante uma sessão parlamentar para pedir à namorada, que estava na galeria de convidados, em casamento.

Após uma breve introdução, Di Muro pediu compreensão pelo que iria fazer, tirou a aliança do bolso e dirigiu-se a tribuna e perguntou: "Elisa, quer se casar comigo?"

O pedido de casamento foi recebido com aplausos pelos deputados e com abraços de seus colegas, enquanto o presidente da Câmara, Roberto Fico, não gostou muito do ato.

Em seguida, a deputada Stefania Pezzopane, do Partido Democrata (PD), tomou a palavra e parabenizou o casal e destacou que "o amor sempre vence", o que provocou um novo aviso do presidente da Câmara dos Deputados, que pediu para se concentrar no debate.

Mas se o amor reinou hoje no Congresso, o clima ontem foi muito diferente quando Fico teve que suspender a sessão depois de uma grande confusão entre os deputados da Liga e o PD, enquanto discutia a reforma do Mecanismo Europeu de Estabilidade.