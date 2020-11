O deputado da província de Buenos Aires Daniel Lipovetzky disse nesta terça-feira em entrevista à Agência Efe que apresentou um projeto para expropriar, preservar e transformar o local de nascimento de Diego Maradona em Villa Fiorito em um centro de inclusão para fins sociais.

O deputado do partidos Juntos pela Mudança declarou que a propriedade na qual Maradona passou os primeiros anos de sua vida tem grande valor simbólico por ter sido o primeiro lar daquele que é visto por Lipovetzky e por muitos como o maior ídolo esportivo argentino em toda a história.

O político afirmou que sua intenção é preservar a casa, que está em estado de abandono e ocupada por parentes muito distantes do camisa 10 da 'Albiceleste' na conquista da Copa do Mundo de 1986.

"A ideia surgiu quando Diego completou 60 anos (30 de outubro), que várias notas saíram contando o estado atual do local de nascimento de Diego em Villa Fiorito. Todos nós o sabemos por suas histórias, por tudo que ele contou e viveu. Essa casa está agora em um estado muito abandonado, ocupada por parentes distantes de Maradona. Ocorreu-nos que de alguma forma tivemos que preservá-la e dar-lhe um propósito social porque está localizada em um bairro muito vulnerável", relatou o deputado à Efe.

Lipovetzky não deu detalhes concretos sobre os seus projetos para o espaço, mas quer que as lembranças de Maradona fiquem guardadas ali.

"Propomos a expropriação e lhe daremos um propósito específico, que é um centro de inclusão para dar presença do Estado a um lugar que precisa dela e que é um lugar de memória de onde Maradona viveu, com sua atração e tudo o que pode significar para as crianças da região se aproximarem daquele lugar", explicou o político, que disse ter apresentado o projeto na câmara dias atrás.

"Já tem status parlamentar. Haverá discussões nos comitês, tentaremos trabalhar com o governo para chegar a um consenso. Creio que conseguiremos avançar, não tem um custo fiscal significativo. O legislador geralmente aprova expropriações, é um procedimento bastante comum no legislador", comentou.

Maradona completou 60 anos em 30 de outubro e três dias depois precisou ser internado devido a uma lesão na cabeça, que inclusive demandou uma cirurgia. Após mais de uma semana internado, o ídolo argentino se recupera em casa.

"A casa é um símbolo. Maradona contou como chegou a jogar futebol profissional não apenas com a ajuda de seus pais, mas também com a ajuda da comunidade onde ele morava. Serão recursos do Estado bem utilizados porque é um lugar emblemático para todos nós que consideramos Diego como o maior ídolo do esporte", argumentou.

O deputado, que é de oposição, deixou de lado qualquer possível divergência política com o atual técnico do Gimnasia La Plata, que apoia o governo de Alberto Fernández e Cristina Kirchner.

"O futebol transcende isso, transcende as divisões ideológicas ou políticas. Isso não me fez duvidar de nada. O Diego transcende tudo isso. Maradona deve ser valorizado por sua contribuição, pois todo ser humano tem suas fraquezas, já as vimos, mas devemos levar o que há de bom nele: sua luta, seu compromisso, seus valores esportivos e tudo o que ele nos deu. Além disso, sempre sua preocupação em enfatizar sua origem e contar como cresceu", finalizou. EFE

