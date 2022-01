Dois deputados governistas da Argentina apresentaram um projeto de lei que estabelece a vacinação obrigatória contra a covid-19 para toda a população maior de 18 anos e em menores com doenças pré-existentes, segundo confirmaram nesta quarta-feira à Agência Efe os promotores da iniciativa.

De acordo com o texto legislativo, promovido por Juan Carlos Alderete e Lía Verónica Caliva, da Frente de Todos, o esquema completo de vacinação contra o coronavírus passaria a fazer parte do Calendário Nacional de Vacinação, "gratuito e obrigatório", para todas as pessoas maiores de 18 anos, "de acordo com as prioridades e programas" definidos pelo Ministério da Saúde.