Duas mulheres comemoram em Buenos Aires a aprovação da Lei do Aborto pela Cámara de Deputados da Argentina. EFE/Juan Ignacio Roncoroni

A Câmara dos Deputados da Argentina aprovou na manhã desta sexta-feira um projeto de lei que permite acesso livre e legal ao aborto até a 14ª semana de gestão, texto que ainda passará pelo Senado, para debate e votação.

A iniciativa, apresentada pelo governo do presidente Alberto Fernández, recebeu 131 votos a favor e 117 contra. Já seis parlamentares se abstiveram em uma sessão que durou 20 horas, e que aconteceu enquanto grupos defensores e opositores ao projeto se manifestavam no entorno do Congresso, localizado em Buenos Aires.