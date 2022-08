A líder da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas do Parlamento Europeu, Iratxe García, acredita ser possível "melhorar" aspectos do acordo entre a União Europeia e o Mercosul sem a necessidade de reabrir as negociações, como defendeu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com quem se encontrou nesta segunda-feira em São Paulo.

A eurodeputada espanhola reconheceu hoje que a ratificação do acordo alcançado pelos dois blocos em 2019 está "muito bloqueada", em parte devido a algumas políticas promovidas pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, especialmente em questões ambientais.