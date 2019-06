O atacante paraguaio Derlis González, jogador do Santos, disse acreditar que o Paraguai pode chegar à final da Copa América, que começa nesta sexta-feira, apesar de admitir que a seleção caiu em um grupo difícil, com Argentina, Colômbia e Catar.

"Estamos nos preparando desde o dia 20 de maio para a Copa América conscientes de que cada partida vai ser muito difícil", disse González em entrevista coletiva concedida hoje no hotel em que a delegação do Paraguai está hospedada no Rio de Janeiro.