O desabamento quase total de um edifício de três andares ocorrido nesta quarta-feira na cidade de Peñíscola, na costa mediterrânea da Espanha, deixou duas pessoas entre os escombros, de acordo com os bombeiros que estão no local para trabalhar no resgate.

Uma das duas pessoas está consciente, segundo disseram à Agência Efe fontes da Delegação do Governo na região de Valência, onde ocorreu o incidente.