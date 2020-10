5 out 2020

EFE Copenhague 5 out 2020

O Prêmio Nobel de Medicina de 2020 será dividido entre três virologistas, os americanos Harvey J. Alter e Charles M. Rice, juntamente com o britânico Michael Houghton pela descoberta do vírus da hepatite C, informou nesta segunda-feira o Instituto Karolinska, em Estocolmo.

A descoberta permitiu que "agora existem exames de sangue altamente sensíveis para o vírus que praticamente eliminaram a hepatite por transfusão em muitas partes do mundo e, assim, melhoraram consideravelmente a saúde global", segundo a explicação do instituto.