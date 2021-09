O índice de desemprego no Chile caiu para 8,9% no mês passado, o que significa uma queda de 4,2% na comparação com julho de 2020 e é a menor marca desde o início da pandemia da covid-19 no país, segundo informou nesta terça-feira o Instituto Nacional de Estatísticas (INE).

A redução pode ser explicada, em parte, pela base alta de comparação de julho do ano passado, quando a crise sanitária e as quarentenas fizeram o índice de desemprego chegar a 13,1%, o maior desde 2010, conforme explicou o órgão.