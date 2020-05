O índice de desemprego disparou nos Estados Unidos em abril e chegou a 14,7%, segundo dados divulgados nesta sexta-feira pelo Departamento de Trabalho do governo do país, que mostram o impacto da pandemia da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, na economia.

Na comparação com o mês de março, quando a taxa fechou em 4,4%, a elevação foi de 10,3%. O número apresentado hoje é o mais alto desde que foi iniciada a medição nos EUA.

O desemprego no país, segundo analistas, está nos mesmos níveis da chamada Grande Depressão, iniciada com a Crise de 1929 e que só terminou com a Segunda Guerra Mundial.

Em abril, segundo os dados oficiais, são 20,5 milhões de postos de trabalho que foram fechados.

Os setores mais afetados foram os de bares, restaurantes, hotelaria, com 7,6 milhões de demissões, seguido pelo comércio, com 2,1 milhões, e o da indústria de manufatura, com 1,3 milhão.

A quantidade de desempregados foi de 15,9 milhões em março para 23,1 milhões em abril, mês em que se agravaram os números de casos de infecção e morte por Covid-19, doença que fez parar vários setores da economia americana e mundial. EFE

