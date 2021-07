A taxa de desemprego nos Estados Unidos subiu em junho para 5,9%, um décimo a mais do que em maio, e 850.000 novos postos foram criados, em uma demonstração do fortalecimento do mercado de trabalho, segundo informou nesta sexta-feira a Secretaria de Estatísticas Trabalhistas (BLS, na sigla em inglês).

Os dados sólidos de criação de empregos superaram as expectativas do mercado, que previa 650 mil novos empregos, e apontam para uma consolidação da recuperação econômica nos EUA após vários meses de dúvidas sobre a situação do mercado de trabalho.