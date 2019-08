Uma desertora norte-coreana e seu filho foram achados mortos na residência onde viviam em condições de extrema pobreza em Seul, segundo informou nesta terça-feira a polícia local.

Os corpos da mulher, de 42 anos, e de seu filho, de 6, foram achados sem vida e sem aparentes indícios de suicídio ou de violência, segundo a polícia, que foi alertada por um funcionário do edifício por causa do mal cheiro que vinha do apartamento.