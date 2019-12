Um deslizamento de terra provocado por fortes chuvas que caíram na cidade de Mbanza Ngungu, no sul da República Democrática do Congo, provocou a morte de pelo menos dez pessoas, informou neste sábado o prefeito Jean Luc La Dignité.

Os números ainda são provisórios, já que as equipes de resgate seguem trabalhando no local, de acordo com o governante.

"Tudo começou com a chuva que caiu na cidade ontem à noite, por volta de 21h (17h de Brasília), até nesta manhã", relatou La Dignité à Agência Efe.

Durante a madrugada, os muros que sustentavam algumas casas acabaram sendo derrubados por causa da enxurrada. De acordo com o prefeito, muitos feridos foram levados para o hospital.

"Estamos na expectativa de encontrarmos sobreviventes ou mais corpos", disse o La Dignité, que fez apelo para que o governo da República Democrática do Congo envie auxílio para Mbanza Ngungu.

Na semana passada, 42 pessoas morreram também por causas de fortes temporais em Kinshasa, a capital do país. EFE

