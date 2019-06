Duas meninas brasileiras, de três e sete anos, morreram nesta segunda-feira ao serem atingidas por uma rocha após um deslizamento ocorrido no reservatório de El Yeso, em San José de Maipo, 60 quilômetros a leste de Santiago, informou a polícia local.

As meninas e os pais viajavam em um micro-ônibus de turismo com um grupo de 20 pessoas. Segundo o relatório dos Carabineiros do Chile, a mais nova morreu no local do acidente, e a mais velha, em um hospital. Os serviços de resgate foram realizados com o auxílio de um helicóptero.