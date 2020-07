A morte de um preso de 68 anos elevou nesta quarta-feira o número de vítimas do novo coronavírus no Paraguai a 36, enquanto o total de casos de infecção pelo SARS-CoV-2 chrgou a 4 mil, de acordo com o relatório do Ministério da Saúde.

A morte foi anunciada na manhã de hoje pelo Ministério da Justiça, que detalhou que o detento, que cumpria pena em Ciudad del Este, na fronteira com o Paraná, morreu em um centro de saúde pública do município.