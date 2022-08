O ministro do Interior do Equador, Patricio Carrillo. EFE/Arquivo

Dez pessoas - duas delas em estado crítico - permanecem hospitalizadas após a explosão de origem criminosa no domingo em um bairro da cidade portuária de Guayaquil, no Equador, que deixou cinco mortos, afirmou nesta segunda-feira o ministro do Interior, Patricio Carrillo.

O titular da pasta indicou que os cinco corpos já tinham sido entregues aos seus familiares após os protocolos de autópsia e destacou "que nenhum deles perdeu a vida devido ao impacto de uma arma de fogo, (mas) todos em consequência da onda de choque, devido ao poder dos elementos usados ??para este ataque, este ato terrorista".