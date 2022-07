Políticos conservadores, como a procuradora-geral Suella Braverman ou o deputado Steve Baker, já se apresentaram publicamente como candidatos, enquanto outros pesos-pesados do governo aparecem há meses como possíveis candidatos para substituir o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, no cargo nos últimos três anos.

- LIZ TRUSS - A atual ministra das Relações Exteriores interrompeu uma viagem à Indonésia e está de volta ao Reino Unido, onde se espera que se apresente como candidata. Ela pertence à "ala dura" dos conservadores e é uma das favoritas das bases "tories".