Manifestantes queimam bandeiras de Israel em um protesto em defesa da Palestina em Beirute, capital do Líbano. EFE/WAEL HAMZEH

Dezenas de pessoas atravessaram nesta sexta-feira a cerca que separa o Líbano do território israelense em apoio aos palestinos na pior escalada de violência em sete anos entre a Faixa de Gaza e Israel, segundo afirmaram fontes militares libanesas à Agência Efe.

As fontes detalharam que dezenas de pessoas atravessaram a aldeia de Kafrkila, no sul do Líbano, e que o exército libanês se deslocou para essa área, que é dominada pelo grupo xiita libanês Hezbollah.