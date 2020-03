Dezenas de pessoas foram detidas neste domingo em diversas cidades do Cazaquistão, enquanto faziam manifestação para cobrar uma investigação sobre a morte de um ativista de oposição que estava preso.

Cerca de 30 ativistas foram presos na capital do país, Nursultan, enquanto outras dezenas acabaram ficando sob a custódia das autoridades nas cidades de Almaty, Aktobe e Shymkent.

Na manhã de ontem, a polícia isolou a praça localizada no centro de Nursultan, que foi escolhida pela oposição para o ato. Além disso, ordenou o fechamento dos estabelecimentos comerciais da região, o que não impediu a aglomeração.

Cartazes e faixas pediam a saída do poder do ex-presidente Nursultan Nazarbayev, que se autoproclamou líder do país, após deixar o cargo que exercia, mas é quem comanda de fato o Cazaquistão.

Os manifestantes ainda reivindicavam a liberdade de expressão e de reunião, mas acabaram presos e levados à força em automóveis das forças locais de segurança.

A Promotoria Geral do Cazaquistão chegou a emitir na sexta-feira um comunicado em que recomendava à população não participar de protestos ilegais e advertiu que poderia entrar com processos penais contra os infratores.

Durante o domingo, o presidente do país, Kasim-Jomart Tokayev, publicou várias mensagens do Twitter, em que fez referência ao controverso projeto de lei sobre as manifestações pacíficas.

O chefe de governo destacou que os organizadores destes atos precisam informar com antecedência sobre o número de participantes e que alguns temas são considerados proibidos, o que organizações de direitos humanos contestam.

MORTE DE ATIVISTA.

A manifestação de ontem foi convocada para cobrar investigações sobre a morte de Dulat Aghadil, de 42 anos, que morreu horas depois de ter sido detido, no dia 24 de fevereiro.

Segundo as autoridades locais, o ativista veio à óbito em decorrência de um problema cardíaco, segundo informações divulgadas pelo próprio Tokayev.

A oposição divulgou vídeo que mostrava, supostamente, o corpo de Aghadil, com aparentes sinais de violência policial.

Os protestos no Cazaquistão estão sendo patrocinado pelo banqueiro Mukhtar Ablyazov, que está exilado na França e que é reclamado pela justiça da antiga república soviética.