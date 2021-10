EFE Cidade do México 4 out 2021

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, anunciou nesta segunda-feira que o Dia da Revolução Mexicana, comemorado em 20 de novembro, será o primeiro grande evento político na Praça da Constituição, conhecida como Zócalo, na capital mexicana, que o público poderá assistir desde o início da pandemia da covid-19.

"Vamos comemorar a Revolução Mexicana no dia 20 de novembro no Zócalo na Cidade do México. Será o primeiro ato. Aproveito para convocar todas as pessoas", disse López Obrador, durante entrevista coletiva realizada na cidade de Puebla.