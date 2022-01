Dialogar sobre paz em meio ao "terrorismo" legitima a violência, e a impunidade é um "prêmio aos bandidos", disse à Agência Efe o presidente da Colômbia, Iván Duque, ao justificar a sua decisão de romper o diálogo com o Exército de Libertação Nacional (ELN) no início do mandato, que terminará em 2022.