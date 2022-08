A princesa Diana, cuja morte completa 25 anos nesta quarta-feira, tornou-se um ícone que deu origem a inúmeras ficções e documentários focados em sua personagem popular, seu papel controverso na família real britânica, seu trabalho humanitário e sua vida amorosa.

Muitos dos filmes e séries que contaram a vida da "princesa do povo" foram ou ainda são sucesso. Um exemplo é o filme "A Rainha", de 2006, no qual, sem aparecer de fato, Diana ocupa o centro da trama quando são abordados os dias após sua trágica morte, em um acidente de trânsito, a partir da perspectiva do entorno de Elizabeth II.