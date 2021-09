O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, chamou de "cínico" o discurso proferido nesta terça-feira pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, e o acusou de ameaçar a ilha e a Venezuela.

"Os EUA estão fugindo do pântano que suas tropas ajudaram a criar durante 20 anos no Afeganistão, e Biden está tentando se livrar do espinho da derrota ameaçando Cuba e Venezuela em um discurso cínico. Com que moral?" escreveu o chefe de governo cubano no Twitter.