O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, durante a última sessão do VIII Congresso do Partido Comunista de Cuba, nesta segunda-feira, em Havana. EFE/ACN/ARIEL LEY ROYERO

O novo líder do Partido Comunista de Cuba (PCC), Miguel Díaz-Canel, quer que ele seja mais "democrático, atraente e próximo do povo", mas ao mesmo tempo advertiu os "ativistas do caos" que "a paciência tem limites".

"Advertimos ao lúmpen mercenário que a paciência deste povo tem limites", enfatizou o também presidente cubano em seu primeiro discurso como primeiro secretário do partido único cubano, que concluiu seu VIII Congresso nesta segunda-feira, após quatro dias de debates a portas fechadas.