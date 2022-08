O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reiterou nesta sexta-feira o "compromisso invariável" do país de contribuir para a paz na Colômbia durante um encontro com representantes do governo colombiano e insurgentes do Exército de Libertação Nacional (ELN).

O presidente cubano compartilhou no Twitter imagens do encontro no Palácio da Revolução - sede do governo cubano - que também contou com a presença dos fiadores da Noruega, representantes do Secretário-Geral da ONU e da Conferência Episcopal Colombiana.