O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reuniu-se com o presidente do Partido Comunista da Espanha (PCE), José Luis Centella, a quem enfatizou sua oposição direta ao embargo realizado pelos Estados Unidos e às campanhas midiáticas contra o governo do país caribenho.

De acordo com a imprensa oficial cubana, os dois tiveram um encontro com um "diálogo fraterno e amigável" na quarta-feira no Palácio da Revolução, sede do governo, em Havana.