O ator australiano Dieter Brummer, que ficou conhecido pela participação na série "Home and Away" (que não foi exibida no Brasil), foi encontrado morto há dois dias, segundo informou nesta segunda-feira a imprensa da Austrália.

De acordo com a emissora de televisão local "ABC", a polícia localizou o corpo de Brummer, de 45 anos, no imóvel em que ele vivia no distrito de Glenhaven, na cidade de Sidney.