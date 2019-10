O governo do Reino Unido pedirá à União Europeia (UE) uma prorrogação do prazo de saída do país do bloco, estipulado para 31 de outubro, se até o dia 19 deste mês não foi possível concluir as negociações pelo Brexit.

A informação consta em uma série de documentos oficiais apresentados nesta sexta-feira, durante uma audiência no Tribunal de Sessão de Edimburgo, a Suprema Corte da Escócia, que avalia se o primeiro-ministro Boris Johnson pode ser multado ou até preso, se forçar a saída da UE sem acordo.