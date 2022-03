A ex-presidente Dilma Rousseff é uma das personalidades que foram pessoalmente convidadas pelo presidente eleito do Chile, Gabriel Boric, para sua cerimônia de posse, em uma lista na qual também se destacam o candidato presidencial colombiano Gustavo Petro e a ministra da Igualdade da Espanha, Irene Montero, e da qual o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não fará parte por problemas de agenda.

Também estarão presentes na cerimônia oficial que acontecerá na sexta-feira na sede do Congresso chileno, na cidade litorânea de Valparaíso, a ex-candidata presidencial peruana Verónika Mendoza, o presidente do Senado boliviano, Andrónico Rodríguez, e o parlamentar britânico e ex-líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn.