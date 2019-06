A líder do Partido Social-Democrata dinamarquês, Mette Frederiksen. EFE/EPA/Nikolai Linares

A oposição de centro-esquerda parte como clara favorita nas eleições legislativas desta quarta-feira na Dinamarca, para as quais as pesquisas apontam uma queda do xenofóbico Partido Popular Dinamarquês (DF), "árbitro" da política nacional nas duas últimas décadas.

As últimas pesquisas situam a oposição com uma vantagem de entre 10 e 14 pontos, resultado que representaria o triunfo mais contundente da esquerda em quase 50 anos.