O diplomata Mauricio Montalvo, novo ministro das Relações Exteriores do Equador. EFE/Arquivo

O presidente eleito do Equador, Guillermo Lasso, anunciou nesta quinta-feira o nome do diplomata de carreira Mauricio Montalvo como novo ministro das Relações Exteriores do país.

Montalvo possui vasta experiência no serviço das Relações Exteriores do Equador e seu nome já aparecia há dias como principal candidato ao cargo.