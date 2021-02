O diretor-executivo de emergências da Organização Mundial da Saúde (OMS), Mike Ryan, admitiu preocupação com o momento do Brasil no combate ao novo coronavírus, que é o causador da Covid-19.

"A situação do Brasil mostra que isso não acabou para ninguém, pois qualquer relaxamento é perigoso, diante de um vírus que ainda tem muita energia", disse o representante da agência, em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira.