O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, fez um apelo nesta segunda-feira para que seja evitada a participação em festas de fim de ano com grande número de pessoas, para evitar a propagação do novo coronavírus, que provoca a Covid-19.

"É recomendável realizar comemorar em casa, evitar reuniões com pessoas de fora, e se houver encontros, essas pessoas devem estar, de preferência, no exterior, com distância física e usando uma máscara", aconselhou líder da agência, em entrevista coletiva.