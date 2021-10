22 out 2021

EFE Porto Príncipe 22 out 2021

O diretor-geral da Polícia Nacional do Haiti, Léon Charles. EFE/Arquivo

O diretor-geral da Polícia Nacional do Haiti, Léon Charles, pediu demissão nesta quinta-feira, como consequência do sequestro no último sábado de 17 missionários dos Estados Unidos e Canadá.

Charles será substituído pelo comissário Frantz Elbe, de acordo com anúncio do primeiro-ministro, Ariel Henry, em declarações ao jornal "Le Nouvelliste".