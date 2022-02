O diretor do Instituto Cervantes, Luis García Montero, pediu ao mundo acadêmico e político para que sejam "vigilantes" diante da chamada "inteligência artificial" e evitem que "algoritmos" empobreçam as línguas e a cultura.

"Vivemos em um mundo no qual a chamada inteligência artificial vai investigar processos de tradução artificial", declarou García Montero em entrevista à Agência Efe como parte da segunda edição da Conferência Internacional sobre Línguas Portuguesas e Espanholas (CILPE), realizada em Brasília.

"É assustador falar em inteligência artificial, porque ela não existe", pois "a inteligência é própria dos seres humanos, e são os seres humanos que programam as máquinas para, a partir daí, realizar operações", disse García Montero, poeta e ensaísta que está à frente do Instituto Cervantes desde 2018.

Neste sentido, ele mostrou preocupação com o fato de que "mecanismos de tradução rápida estejam avançando muito e vão se estender" de um ponto de vista mais comercial do que cultural, o que pode levar a processos que "empobrecedores" das línguas.

"Pode ser criado um limbo linguístico de entendimento que perca muitas nuances e muitas riquezas para línguas que não são uma língua franca para fazer negócios, mas línguas de riqueza multicultural", argumentou.

Na mesma linha, ele disse temer que "nas programações", se incorra em "processos de padronização e preconceitos que possam gerar dinâmicas machistas ou racistas", razão pela qual ele considera essencial "promover as traduções literárias".

Segundo García Montero, a tradução de textos deve enfatizar "esta dinâmica e ser feita com alma, não com algoritmos", pois se "os preconceitos são provocados, a linguagem torna-se um espaço de dominação e empobrecimento" e de "desprezo pela diversidade".

Ele destacou que, diante deste futuro, "deve ser dada muita importância ao trabalho do espanhol e do português nas máquinas", a fim de preservar a "riqueza cultural" dessas duas línguas e defender a "pluriculturalidade" que as caracteriza.

Para ele, não podemos "esquecer a dimensão cultural das línguas, a importância das línguas maternas, e, quando se trata de tradução, devemos ter muito cuidado com a tradução literária, cheia de matizes literários, com simplesmente o respeito às línguas maternas".

Ele enfatizou que existem "muitas nuances quando se fala espanhol no México, na Argentina, na Espanha - entre Andaluzia e Salamanca" - e no português falado no Brasil e em Portugal. "Defendamos estas nuances, porque esta é a maneira de defender nossa diversidade", disse.

Uma pluralidade que, no caso do espanhol e do português, inclui também as línguas indígenas da América Latina.

"A cultura tradicional de nossas línguas veio para gerar uma coexistência com as línguas indígenas", o que é "também fundamental" para a compreensão da "cultura pan-hispânica", argumentou.

Segundo García Montero, "trata-se de reivindicar a possibilidade de internacionalizar como línguas majoritárias a presença do espanhol e do português, mas sem esquecer que existem línguas não hegemônicas que devem coexistir com as grandes línguas".

Ainda de acordo com ele, vale para garantir que, "se pode haver uma comunicação franca, isso também deve servir para garantir, democraticamente, a preservação das línguas não hegemônicas".

Como complemento aos esforços que estão sendo feitos nos círculos acadêmicos, García Montero ressaltou o papel dos governos na formulação de políticas públicas e disse que uma maneira de avançar pode passar pela incorporação do ensino do espanhol e do português nas escolas dos países ibero-americanos. EFE