O diretor do Instituto Cervantes, Luis García Montero, embarcará na próxima semana para o Brasil, com o objetivo de estreitar os laços de colaboração entre as comunidades de língua espanhola e portuguesa, que somam mais de 850 milhões de pessoas.

Com a visita ao país, que conta com o maior número de centro do Cervantes (oito, ao todo), García Montero buscará reforçar também a presença do espanhol no sistema educacional brasileiro.