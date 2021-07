O diretor financeiro da Organização Trump, Allen Weisselberg (c), durante uma audiência após se entregar nesta quinta-feira em Nova York. EFE/BARRY WILLIAMS/POOL

O diretor financeiro da Organização Trump, Allen Weisselberg, se entregou às autoridades de Nova York nesta quinta-feira horas antes de ser formalmente indiciado por crimes fiscais.

Weisselberg, que trabalha para a empresa do ex-presidente dos Estados Unidos há décadas e é uma figura-chave na organização, chegou logo pela manhã acompanhado de seu advogado ao prédio de Manhattan que abriga os tribunais e a procuradoria do distrito, de acordo com vários meios de comunicação locais.