O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, lamentou nesta segunda-feira que apenas 25 doses de vacina contra o novo coronavírus foram aplicados em países pobres

"O mundo está à beira de um catastrófico fracasso mortal, e o preço desse fracasso será pago com vidas e empregos nos países mais pobres", indicou o líder da agência, no discurso que abriu a reunião do Comitê Executivo da OMS, que se reunirá ao longo dos próximos nove dias.